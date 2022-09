Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere Hundert Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (13.09.2022) in den unteren Anlagen ereignet hat. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 09.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee aus Bad Cannstatt kommend in Richtung Cannstatter Straße und stürzte beim Befahren des Schotterstreifens über sein Fahrzeug. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden.

