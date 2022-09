Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizei findet Drogen im Schuhkarton - 25-Jähriger in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.09.2022) einen 25 Jahre alten Mann in der Taläckerstraße festgenommen, der einen Schuhkarton mit Drogen dabeihatte. Die Beamten waren gegen 15.00 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Männern und dem 25-Jährigen gerufen worden. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes fanden sie in dem von ihm mitgeführten Karton unter anderem über 30 Gramm Marihuana, rund 20 Gramm Amphetamin und Kleinstmengen eines Kokain-Amphetamin-Gemischs. Der 25 Jahre alte rumänische Staatsangehörige wurde am Samstag (10.09.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell