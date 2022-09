Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche mutmaßlich sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (11.09.2022) einen 26 Jahre alten Mann in der Sichelstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor eine 17 Jahre alte Jugendliche in den Kursaalanlagen unsittlich berührt zu haben. Die Jugendliche hielt sich gegen 02.00 Uhr, zusammen mit weiteren Personen, in den Kursaalanlagen im Bereich eines Pavillons auf, als sich der 26-Jährige dazu gesellte. Im weiteren Verlauf fasste der Tatverdächtige dem Mädchen in den Intimbereich. Der 26-Jährige flüchtete daraufhin in die Sichelstraße, wo ihn kurz darauf alarmierte Polizeibeamte vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

