Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Autofahrer verstarb nach Unfall - Auto zerkratzt - Fahrrad entwendet - Brand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Autofahrer verstarb an Unfallstelle

Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw BMW SUV befuhr am Montag gegen 9.45 Uhr die Benzstraße in Richtung Hofener Straße. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab und stieß gegen eine Hauswand. Der Autofahrer war nach dem Vorfall ohne Bewusstsein und verstarb an der Unfallstelle. Es wurde festgestellt, dass der eingetretene Tod des Autofahrers keine Folge des Unfalles war. Bei dem Geschehen waren Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Plüderhausen: Betrunkener fuhr gegen Bushaltstelle

Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw Ford verursachte am Sonntagabend gegen 22 Uhr im betrunkenen Zustand einen Verkehrsunfall. Er befuhr den Kreisverkehr bei der Aichenbachstraße und verlor beim Ausfahren in die Lerchenstraße die Kontrolle. Er stieß zunächst auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen und kam im Anschluss nach links ab, wo er gegen ein Buswartehäuschen prallte. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden und der Schaden am Wartehäuschen wurde auf 20.000 Euro beziffert. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und im Rahmen dieses seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Backnang: In Bürgerhaus eingebrochen

Am Wochenende wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen in das Bürgerhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Hierzu wurden Fenster und Türen gewaltsam geöffnet und Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht. Entwendet wurden nach vorliegenden Informationen nichts. Die Polizei in Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Bei Einbruch Tresor entwendet

Am Sonntagnachmittag wurde von einem Fußgänger im Hartwald unweit des dortigen Hochbehälters in Oeffingen ein aufgebrochener Tresor aufgefunden. Wie sich herausstellte, wurde dieser bei einem Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Uhlandstraße entwendet, in dem sich eine Seelsorgeeinheit und ein Kindergarten befindet. Nach bisherigen Informationen erbeuteten die Einbrecher bei dem Tatgeschehen, das sich zwischen Freitag- und Sonntagmittag ereignete, etwa 100 Euro Bargeld. Die Polizei in Schmiden erbittet nun zum Tatgeschehen unter Tel. 0711/9519130 um Zeugenhinweise.

Kernen-Rommelshausen: Fahrrad entwendet

In der Max-Eyth-Straße beim Bahnhof Rommelshausen wurde zwischen letzten Donnerstag und Sonntagmittag ein Fahrrad entwendet, welches bei den dortigen Fahrradabstellplätzen geparkt und angekettet war. Es handelt sich um ein Herr-Citybike der Marke Corratec im Wert von mehreren hundert Euro. Tathinweise nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Brand an Bürogebäude

Am Montagmittag führten Arbeiter an der Außenfassade eines noch nicht bezogenen Bürogebäudes in der Straße Junkeräcker Abdichtungsarbeiten mit einem Brenner durch. Hierbei gerieten Teile der Isolierung in Brand. Bei den ersten Löschversuchen bekam ein Arbeiter Löschschaum ins Gesicht, wurde hierdurch aber nach jetzigem Stand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Waiblingen: In Friseursalon eingebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in einen Friseursalon in der Heinrich-Küderli-Straße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 7 Uhr schlugen bisher unbekannte Diebe eine Seitenscheibe eines Peugeot, der im Käthe-Kollwitz-Weg geparkt war, ein und entwendeten aus diesem einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Schelmenholz: Auto zerkratzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag ein VW T-Cross, der auf einem Parkplatz in der Forststraße abgestellt war, im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell