Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Kennzeichen entwendet - Gas- mit Bremspedal verwechselt - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 09:50 Uhr, wurde in der Heidenheimer Straße ein dort abgestellter Daimler eines 58-Jährigen beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 7 Uhr die Badgasse in Richtung Wellandstraße. Beim Abbiegen nach links in Richtung Hofherrnweiler, missachtete er die Vorfahrt einer 58-jährigen Jeep-Fahrerin. Infolgedessen touchierte er die linke Fahrzeugseite des Jeeps, wodurch Sachschaden entstand.

Rainau: Beim Überholen übersehen

Auf der B290 fuhren am Montag, gegen 5 Uhr, eine 60-jährige Ford-Fahrerin sowie eine 45-jährige BMW-Fahrerin hintereinander von Ellwangen in Richtung Aalen. Auf Höhe der Landeserstaufnahme setzten beide Fahrerinnen zum Überholen von vorausfahrenden Lastwagen an. Nach dem ersten LKW scherte die 60-Jährige zunächst wieder ein. Als sie erneut zum Überholen ansetzte, übersah sie die BMW-Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Der Schaden der bei dem Unfall entstand, wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Lorch/Weitmars: Kennzeichen entwendet

In der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, hat ein Unbekannter die Kennzeichen GD-MM 6679 im Wert von etwa 80 Euro von einem LKW abmontiert und entwendet. Der LKW war zu dem Zeitpunkt auf einem Grundstück einer Werkstatt in der Talstraße abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Gas- mit Bremspedal verwechselt - 25.000 Euro Schaden

Eine 83-jährige VW-Fahrerin verwechselte am Montagvormittag das Gaspedal mit dem Bremspedal. Die Frau wollte gegen 12 Uhr mit ihrem VW aus einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Fackelbrückenstraße ausparken. Dabei verwechselte sie die beiden Pedale, fuhr rückwärts gegen zwei parkende PKWs. Dadurch verlor sie endgültig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rammte rückwärts zwei weitere gegenüber geparkte Fahrzeuge. Anschließend fuhr sie noch vorwärts gegen einen Einkaufswagenunterstand, wo ihr VW letztendlich zum Stehen kam. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell