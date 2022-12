Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl: Unbekannter Autofahrer fährt in Hauswand und flüchtet - Zeugenaufruf!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es in der Anton-Langlotz-Straße zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Eine Bewohnerin eines Hauses bemerkte gegen 14.00 Uhr Beschädigungen an der Fassade ihres Hauses. Unweit hiervon stand ein BMW, welcher frische Unfallspuren aufwies, die zu den Beschädigungen der Hausfassade passten. Ein Fahrer des BMW konnte vor Ort nicht angetroffen werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Hausfassade ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621-833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell