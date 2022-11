Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brandgefahr in der Advents- Weihnachtszeit

Celle (ots)

Am Sonntag starten wir in die Adventszeit und unsere Häuser und Wohnzimmer verwandeln sich langsam in besinnliche Weihnachtswelten. Doch immer wieder kommt es in der Advents- und Weihnachtszeit zu Brandeinsätzen durch Kerzen, Adventskränze und Weihnachtsbäume. Ein kleines Feuer kann in wenigen Minuten zu einem ausgedehnten Zimmerbrand werden. Die Freiwillige Feuerwehr Celle rät daher zum vorsichtigen Umgang mit offenem Feuer!

Um die Gefahr eines Brandes zu minimieren, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

-> Kerzen dürfen nie unbeaufsichtigt brennen und sollten auch beim kurzen Verlassen eines Raumes gelöscht werden.

-> Adventskränze und Kerzen sollten auf einem feuerfesten Untergrund stehen.

-> Kerzen sollten in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen aufgestellt werden.

-> In der Nähe von offenem Feuer wie Kerzen sollte eine Löschmöglichkeit (z. B. ein gefüllter Wassereimer) vorhanden sein, um einen Entstehungsbrand schnell löschen zu können.

-> Kinder sollten auf die Gefahr von Kerzen und offenem Feuer hingewiesen werden und nicht unbeaufsichtigt mit Kerzen bleiben.

-> Trockene Zweige sollten von Adventskränzen und Weihnachtsbäumen entfernt werden.

-> Überprüfen Sie elektrische Lichterketten vor der Nutzung, denn auch durch einen Kurzschluss können Brände entstehen!

Im Falle eines Brandes rufen Sie die Feuerwehr über den Notruf 112! Beachten Sie bitte, dass sie die Hilfe nur über den Notruf 112 erreicht. Notrufe per E-Mail oder über die sozialen Medien sind nicht möglich.

Die Freiwillige Feuerwehr Celle wünscht allen eine schöne und stressfreie Weihnachtszeit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell