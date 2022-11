Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht - Leichtverletzte nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen (07:15 Uhr) kam es auf der Iburger Straße Höhe Hausnummer 155 stadteinwärts zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Radfahrer überholte eine 54-jährige Radfahrerin auf dem Radweg. Während des Überholvorganges wurde der 30-jährige Osnabrücker von einem Pkw überholt. Da der Abstand zum Pkw sehr gering war, lenkte der Osnabrücker sein Fahrrad weiter nach rechts auf den Radweg. Hierbei stoß der 30-Jährige an den Lenker der 54-jährigen Osnabrückerin. Die 54-Jährige geriet dadurch ins Schleudern und stürzte. Der Pkw fuhr weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 54-jährige Radfahrerin wurde durch einen Rettungswagen behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzugführer geben können, sich unter 0541/3272590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell