POL-OS: Bad Iburg: Sachbeschädigung an einem städtischen Baum - Zeugen gesucht

Bad Iburg (ots)

In der Zeit vom 01.10.2022 bis zum 11.11.2022 sägte ein Unbekannter in der "Vossegge" die gesamten Äste einer städtischen Esche ohne Erlaubnis ab. Der Baum stand an der Straße in einem Beet in einem Siedlungsgebiet und hat eine Höhe von sieben Metern. Ein Mitarbeiter des Bauhofes hatte am 11.11.22 bemerkt, dass nur noch der Stamm des Baumes existiert. Der Baum werde nun nicht wieder richtig austreiben können.

Die Polizei bittet Bürger, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

