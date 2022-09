Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Arbeitsgerät

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 20.09.2022, 16:30 Uhr, und 21.09.2022, 06:20 Uhr;

Tatort: Borken, Raesfelder Straße

Eine Rüttelplatte gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Das Arbeitsgerät hatte auf einem Anhänger gestanden, der an der Raesfelder Straße geparkt war. Die Täter erbeuteten eine gelb lackierte Maschine der Marke Neuson. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell