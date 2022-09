Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus in Ramsberg

Schöppingen (ots)

Tatzeit: 20.09.2022, 14:50 Uhr;

Tatort: Schöppingen, Ramsberg

Mutmaßlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam eingebrochen ist ein Unbekannter am Dienstag in Schöppingen. Gegen 14.50 Uhr hörte die Bewohnerin des Hauses in der Bauerschaft Ramsberg Geräusche im Erdgeschoss. Als sie aus der ersten Etage nach unten ging, stand ein Fremder im Hausflur und durchsuchte ihre Handtasche. Als die Frau ihn anschrie, flüchtete der Eindringling zu einem wartenden Wagen. Er stieg zusammen mit einem weiteren Mann in den silberfarbenen älteren Kombi. Vermutlich hatte im Fahrzeug ein weiterer Täter auf die Männer gewartet. Den Dieb im Haus beschrieb die Geschädigte wie folgt: circa 20 bis 25 Jahre alt, kurze dunkle Haare, schlanke, sportliche Figur. Er trug ein weißes T-Shirt sowie blaue Jeans. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell