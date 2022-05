Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vor der Polizeiwache unversichert hergefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.5.2022, 20.10 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter vor der Polizeiwache am Südberg in Ahlen her. Da an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war, hielten Polizisten den Mann an. Bei der Kontrolle machte der Ahlener Angaben zu seinem Drogenkonsum. Daraufhin ließen ihn die Beamten einen Drogenvortest durchführen, der positiv war. Das hatte zur Folge, dass die Einsatzkräfte dem 28-Jährigen ein Blutprobe entnehmen ließen und gegen ihn Ermittlungsverfahren einleiteten.

