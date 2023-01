Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Autofahrer - Unfallfluchten - Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Remshalden: Autofahrer mit über 1,8 Promille unterwegs

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise stoppte eine Streife des Polizeireviers Waiblingen in der Nacht auf Dienstag gegen 1:20 Uhr in der Bahnhofstraße den Fahrer eines Ford Focus. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-jährige Autofahrer mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Mann musste neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Backnang: Nach Unfall geflüchtet

Ein Opel-Fahrer befuhr am Montag gegen 22.20 Uhr die Martin-Dietrich-Allee und wurde dabei beobachtet, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit vom Straßenverlauf abkam und gegen eine Straßenlaterne krachte. Diese wurde dabei aus der Bodenverankerung gerissen. Der Autofahrer flüchtete nach dem Vorfall. Er konnte im Rahmen der anschließend stattgefundenen Ermittlungen bei einem Gasthof angetroffen werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 32-jährige Autofahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung, weshalb eine Blutuntersuchung angeordnet wurde. Das Auto wurde abgeschleppt und vorläufig polizeilich sichergestellt.

Fellbach: Auseinandersetzung

Ein 21-jähriger Mann traf am Montag gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße auf drei junge Männer, die er teilweise flüchtig kenne. Es kam zum Streit, wobei die Kontrahenten gegenseitig mit Fäusten und Füßen aufeinander losgingen und sich auch verletzten. Bei der Auseinandersetzung sei auch das Handy des 21-Jährigen entwendet worden. Die drei noch unbekannten Angreifer flüchteten nach dem Vorfall. Möglicherweise haben diese auch noch ein unweit entfernt stehendes Auto mutwillig beschädigt. Zeugen der Vorfälle sollten sich nun bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet

Auf der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart, als er vor der Anschlussstelle Fellbach Süd auf die linke Fahrspur lenkte und dabei einen BMW übersah und diesen seitlich touchierte. Die Autofahrerin musste nach links ausweichen und prallte dann noch seitlich gegen die Mittelleitplanke. Während die Autofahrerin anhielt, flüchtete der Lkw-Fahrer. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

