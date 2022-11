Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Illegales Fischernetz am Diemelsee

Diemelsee (ots)

Durch Angler wurde am Samstagnachmittag (12.11.2022) ein illegales Stellnetz am Ufer des Diemelsee (zwischen Kiosk Fritten Jupp und Badestrand) aufgefunden. Das ca. 10 m lange Netz war bereits an Land gezogen worden. In dem Netz hatten sich ca. 40 - 45 Fische verfangen. Alle Fische waren tot, einige zeigten schon Verwesungserscheinungen. Es handelte sich bei den Fischen um verschiedene Arten, darunter Barsche bis 30 cm Länge, zwei Zander, einer davon ca. 45 cm lang, einen kleineren Hecht und sonst überwiegend Weißfische. Die toten Fische wurden von der Gemeinde Diemelsee (Pächter des Fischereirechts) entsorgt. Die Fischereiaufsicht Diemelsee war ebenfalls im Einsatz. Durch die Wasserschutzpolizei Waldeck wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geführt. Es wird um sachdienliche Hinweise unter Tel. 05623 5437 gebeten. Erst vor einigen Wochen waren am Edersee vier illegale Netze aufgefunden worden.

