POL-HBPP: Leichte Gewässerverunreinigung in der Winkler Bucht

Eltville am Rhein (ots) - Auf einem Binnenschiff ist es am heutigen Samstag, den 29.10.2022, gegen 15:45 Uhr zu einem Unfall im Schiffsbetrieb gekommen. Das Schiff befuhr den Rhein bei Eltville zu Berg, als ein Matrose sich bei Arbeiten mit der Ankerwinde an der Hand verletzte. Die alarmierte Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Rüdesheim transportierte den Verletzten vom Binnenschiff schnellstmöglich an Land, um ihn ...

