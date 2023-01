Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kaminbrand - Unfall

Aalen (ots)

Jagstzell: Kaminbrand

Am frühen Dienstagmorgen musste die Ellwanger und Jagstzeller Feuerwehr zu einem Kaminbrand in die Christgasse in Jagstzell ausrücken. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 07:15 Uhr dauerte der Kaminbrand zwar noch an, musste jedoch nicht gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen sowie 33 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Pfosten beim Rückwärtsfahren beschädigt

Ein 50-Jähriger beschädigte mit seinem Mercedes beim rückwärtigen Rangieren einen Pfosten in einer Einfahrt in der Bismarckstraße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

