POL-PDKO: PRESSEERSTMELDUNG Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Koblenz (ots) - Simmern/Hunsrück Am Mittwoch, 15.06.2022 fuhr ein Motorradfahrer auf die B 50 an der Anschlussstelle Simmern-Mitte in Fahrtrichtung Kirchberg auf. Beim Auffahren auf die Bundesstraße übersah er vermutlich einen auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Sattelzug. Durch ein Ausweichmanöver geriet der Fahrer des Kraftrades ins Schlingern und ...

mehr