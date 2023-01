Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Schülerstreich löst Polizeieinsatz aus

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Versuchter Einbruch

Am Donnerstagmorgen gegen 03 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zugang zu einer Tankstelle in der Rothenburger Straße. Dort beschädigten sie zunächst das Dach des Gebäudes um in den Verkaufsraum zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts aus dem Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 4500 Euro. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Schülerstreich löst Polizeieinsatz aus

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Jugendliche ein Schulgebäude in der Schloßstraße. Unter lautem Geschrei warfen die beiden dann eine Tasche in das Klassenzimmer einer 9. Klasse, welche zu diesem Zeitpunkt noch Unterricht hatte. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung. Die Schulleitung alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Bei der Tasche handelte es sich offenbar um einen herrenlosen Turnbeutel, welcher schon seit längerer Zeit in dem Schulgebäude auf seinen Besitzer wartete.

Nach ersten Ermittlungen seitens der Polizei meldeten sich am Mittwochvormittag ein 15- und ein 14-jähriger Schüler einer benachbarten Schule bei ihrer Schulleitung und räumten ein, für den Scherz verantwortlich zu sein. Von Langeweile geplagt und einem Internetvideo inspiriert hatten sie sich zu diesem fragwürdigen Streich entschlossen. Ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, werden die polizeilichen Ermittlungen zeigen

