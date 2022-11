POL-RE: Haltern am See: Ampelmast bei Unfall beschädigt

Recklinghausen (ots) - Ein 59-jähriger Mann aus Marl-Brassert hatte am Freitag "Besuch" von einem falschen Wasserwerker. Der Marler hat richtig reagiert - und wollte den vermeintlichen Betrüger an der Wohnungstür abwimmeln, was aber nur teilweise funktionierte. Ein Unbekannter hatte gegen 7.15 Uhr am Freitagmorgen bei dem 59-Jährigen geklingelt und vorgegeben, den ...

mehr