Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auto fährt durch Zaun und bleibt im Garten stehen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) an der Ecke Höttingstraße/ Alfredstraße erlitt ein 44-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen in Folge eines Unfalls. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Eine 47-jährige Autofahrerin bog von Alfredstraße, nach links auf die Höttingstraße ab. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer von rechts kommende 58-Jährigen, die auf der Höttingstraße in Richtung Elisabethstraße fuhr. In Folge des Zusammenstoßes kam die 58-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Zaun und kam schließlich in einem Garten der Höttingstraße zum Stehen. In ihrem Wagen saß der 44-Jährige, der sich dabei leicht verletzte. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Datteln. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell