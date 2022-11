Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag kam es um 16.30 Uhr auf der Heidestraße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 89-jährige Autofahrerin aus Marl war auf der Heidestraße in Richtung Marler Straße unterwegs, als sie verkehrsbedingt, in Höhe der Kurze Straße, hinter dem Motorradfahrer halten und warten musste. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr sie dem Hertener hinten auf, woraufhin er stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein leichter Sachschaden.

