POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 01.05.2022 fuhr ein Taxifahrer einen Fahrgast vom Hauptbahnhof in Kaiserlautern in den Römerweg in Bad Dürkheim. Als er ihn gegen 23:15 Uhr im Römerweg absetzte, gab dieser an kein Bargeld mit sich zu führen und kurz zur Bank zu gehen. Dies nutzte der Fahrgast jedoch und entfernte sich ohne die Rechnung zu bezahlen. Die männliche Person war 22 - 25 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, hatte ein ...

