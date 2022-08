Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Stetten, Lkr. Konstanz) Weißen Audi A3 Cabrio zerkratzt (30./31.07.2022)

Engen-Stetten (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Eichenbergstraße begangen. Der unbekannte Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite eines auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten weißen Audi A3 Cabrios und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

