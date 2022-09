Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220905.1 Kiel/Preetz: Alkoholisierter Mann führt PKW ohne Kennzeichen

Kiel/Preetz (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 2. und 4. Polizeireviers einen Autofahrer in der Innenstadt auf Grund einer auffälligen Fahrweise. Zudem befanden sich keine Kennzeichen am Fahrzeug. Der Fahrer des PKW war alkoholisiert. Im Fahrzeug fanden die eingesetzten Polizeikräfte Betäubungsmittel.

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete ein Autofahrer gegen 23:15 Uhr einen auffällig fahrenden PKW auf der Bundesstraße 76. Das Auto fahre ohne amtliche Kennzeichen und mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Schwentinental in Richtung Kiel. Der Zeuge habe darüber hinaus beobachtet, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien geführt werde.

Polizeibeamtinnen und -beamte des 2. und 4. Polizeireviers stellten den gemeldeten Hyundai in der Kaistraße kurz vor dem Hauptbahnhof fest und kontrollierten das Fahrzeug. Der 22-jährige Fahrzeugführer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,55 Promille. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten im Fahrzeug Betäubungsmittel auf.

Die Kennzeichenschilder am PKW fehlten, weil ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin der Polizei Preetz diese einige Stunden zuvor bereits beschlagnahmt hatten. Zu dem Zeitpunkt hatte der 22-jährige Plöner falsche Kennzeichenschilder am Fahrzeug angebracht, obwohl das Fahrzeug über eine gültige Zulassung verfügt.

Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe. Der Mann, der während der polizeilichen Maßnahmen immer aggressiver wurde, verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung.

