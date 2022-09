Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220901.1 Kiel: Polizeistation Wellsee kontrollierte Radfahrer

Kiel (ots)

Beamte der Polizeistation Wellsee führten Mittwoch in ihrem Stationsbereich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrerinnen und Radfahrer durch. Erneut fielen zahlreiche Personen auf, die die Radwege entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhren.

Insgesamt hielten sie 14 Fahrerinnen und Fahrer an, die verkehrswidrig fuhren. Der Großteil nutzte den nur in eine Fahrtrichtung freigegebenen Radweg am Theodor-Heuss-Ring zwischen der Diedrichstraße und dem Ostring in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Hier kam es in der Vergangenheit zu zahlreichen Unfällen zwischen Fahrrädern und PKW, die die Parkplätze der dortigen Gewerbebetriebe verließen und nicht mit (Rad-)Verkehr von rechts kommend rechneten. Auf die kontrollierten Personen kommen Verwarngelder in Höhe von 20 Euro zu.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen stellten die Beamten zwei PKW fest, die auf Radfahrstreifen in der Teplitzer Allee beziehungsweise der Segeberger Landstraße hielten. Auf die Fahrer kommen Verwarngelder in Höhe von 55 Euro zu.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden weiterhin gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell