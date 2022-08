Kiel (ots) - Eine Polizistin und ein Polizist des 1. Reviers stellten Sonntagvormittag einen Fahrzeugdieb in Friedrichsort. Der Mann missachtete bei seiner Flucht sämtliche Verkehrsregeln. Den Beamten fiel der Volvo während einer Streifenfahrt gegen 11 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße auf. Da sie wussten, dass ein baugleiches Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in Düsternbrook entwendet wurde, verlangsamten ...

