Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Nachtragsmeldung zum Unfall am 12.11.2022 - Die Polizei sucht weitere Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein verunglückter 52-jähriger Motorradfahrer aus Herne am Samstag seinen Verletzungen erlag und verstarb, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Dabei bitten die zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats in Herten vor allem um eine Kontaktaufnahme des bislang immer noch unbekannten Fahrers eines größeren schwarzen Autos. In einer ersten Meldung am Samstag war von einem SUV die Rede, was bisher jedoch nicht zweifelsfrei bestätigt werden konnte. Er ist ein Zeuge des Vorfalls und könnte zur Aufklärung des Geschehens beitragen.

Zeugen oder weitere Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Tel.: 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5368530

