POL-NB: Nachmeldung zum Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer vom 28.08.2022 in Alt Gaarz

Malchow (ots) - In der Nacht vom 28.08.2022 zum 29.08.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in Malchow. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Kenntnisstand gewaltsam Zugang zu dem Hotel in der Schulstraße in Malchow und versuchten einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber misslang. Sie erbeuteten dennoch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2500 EUR ...

