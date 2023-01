Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - PKW zerkratzt - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter LKW-Fahrer in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Kanalstraße seinen LKW entladen. Beim Öffnen der Laderaumtür stieß diese gegen die Heckklappe eines dort geparkten BMW einer 42-Jährigen. Anschließend verließ der LKW-Fahrer unerlaubt die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hofen: Aufgefahren

Ein 20-jähriger Volvo-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 07:30 Uhr die L1029 von Westhausen in Richtung Aalen. Auf Höhe eines Gasthofes musste er sein Fahrzeug aufgrund einer Roten Ampel abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 62-Jähiger und fuhr mit seinem Seat auf. Durch den Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Lauchheim: PKW zerkratzt

An einem VW Tiguan, welcher im Johann-Baptist-Benz-Weg geparkt war, wurde zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmittag, 13 Uhr, großflächig die Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

