Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zerstochene Autoreifen - Versuchter Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Endersbach: Reifen zerstochen

Zwischen Mittwoch, 13:30 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr wurden zwei Reifen eines in der Großheppacher Straße geparkten BMW zerstochen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schwaikheim: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Montag und Mittwoch in eine Gaststätte in der Badstraße einzubrechen, scheiterten jedoch an der Eingangstüre des Lokals. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Reifen zerstochen

In der Frauenländerstraße in Stetten wurde am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ein weißer Transporter festgestellt, an dem zwei Reifen zerstochen waren. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Schorndorf: Unfälle in Haubersbronn

Eine 41-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Haldenstraße und beabsichtigte nach links in die Wieslauftalstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-jährigen Renault-Fahrerin, die in Richtung Schorndorf unterwegs war und auf Höhe der Einmündung links an einem stehenden Linienbus vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 17.30 Uhr ereignete sich in der Wieslauftalstraße ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin missachtete an der abknickenden Vorfahrtsstraße bei der Einmündung zur Welzheimer-Wald-Straße die Vorfahrtregelung und stieß mit einer Mercedes-Fahrerin und einem Audi-Fahrer zusammen. Hierbei wurde die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer als auch der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Diese wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallautos, an den Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Bei dem Unfallgeschehen war neben dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr als auch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell