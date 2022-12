POL-HA: Wohnungseinbruch auf dem Spielbrink

Hagen-Mitte (ots) - Bereits am Donnerstagmittag (28.07.2022) stahl eine bislang unbekannte Täterin einer 89-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche. Gegen 12.00 Uhr hielt sich die Seniorin in dem Geschäft in der Elberfelder Straße auf. Dort stahl die ...

mehr