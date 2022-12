Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls und des Computerbetruges - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am Donnerstagmittag (28.07.2022) stahl eine bislang unbekannte Täterin einer 89-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche. Gegen 12.00 Uhr hielt sich die Seniorin in dem Geschäft in der Elberfelder Straße auf. Dort stahl die Unbekannte ihr das Portemonnaie. Anschließend suchte die Diebin eine Bankfiliale in der Innenstadt auf und hob mit der ec-Karte der 89-Jährigen zwei Mal Bargeld ab. Die Videoüberwachung der Bank filmte die Unbekannte dabei. Zur Veröffentlichung der entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frau geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen) Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/92783

