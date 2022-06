Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in einen Kindergarten

Erwitte- Bad Westernkotten (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Juni, 21.30 Uhr und Donnerstag, 23. Juni, 8 Uhr die Eingangstür eines Kindergartens an der Straße Am Zehnthof auf. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume und flohen mit Elektroartikeln als Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen.(jb)

