Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Werl (ots)

Leicht verletzt wurde eine 58-jährige Fahrradfahrerin auf der Soester Straße am Donnerstag, 23. Juni. Gegen 7.35 Uhr war sie auf dem Geh- und Radweg an der Soester Straße in Richtung Amtsgericht unterwegs. Dabei stieß sie mit einem 62-jährigen Ford-Fahrer zusammen, der aus der Einfahrt einer Tankstelle auf die Soester Straße auffahren wollte.(jb)

