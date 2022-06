POL-SO: Kreis Soest - Schulweg für Erstklässler muss geübt werden

Kreis Soest (ots) - Am kommenden Wochenende beginnt in NRW die Urlaubszeit. Tausende Familien werden sich sofort zu Beginn mit ihren Fahrzeugen auf die Reise begeben. Darum möchte die Polizei nochmals auf ein paar wichtige Dinge aufmerksam machen. Das Auto sollte in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Beim Beladen sind alle Gegenstände so zu sichern, dass nichts während der Fahrt verrutschen oder herunterfallen ...

