Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau bedängt

Auf Zeugen eingeschlagen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag bedrängte ein Mann eine junge Bocholterin gegen 04.10 Uhr auf der Ravardistraße. Die junge Frau ließ den Mann stehen und stieg kurz darauf in ihr Auto, in dem auch eine Zeugin und ein Zeuge saßen. Der kurz zuvor abgewiesene Mann hatte das Desinteresse der Geschädigten an seiner Person offenbar nicht verwunden - er kam auf den Pkw zu, riss die Fahrertür auf und beleidigte die Geschädigte massiv. Er schlug die Tür dann kräftig zu und wiederholte das Aufreißen und Zuschlagen der Tür mehrfach. Zwei Bocholter bemerkten die Situation und sprachen den Täter an. Der zunächst unbekannte Mann und einer seiner beiden Begleiter schlugen daraufhin sofort auf einen der Bocholter, einen 32-Jährigen, ein. Auch als dieser am Boden lag, wurde noch auf ihn eingetreten. Haupttäter war der Mann, der die Frau angesprochen, bedrängt und beleidigt hatte.

Sein Mittäter und der dritte Mann aus der Gruppe wurden kurz darauf durch Zeugen entdeckt. Bei dem Mittäter handelt es sich um einen 21-jährigen in Minden aufhältigen Mann. Von dem Hauptverdächtigen lag eine gute Personenbeschreibung vor, so dass dieser wenig später durch Polizeibeamte angetroffen werden konnte. Es handelt sich um den 23-jährigen Bruder des 21-Jährigen - er ist in Minden aufhältig. Der alkoholisierte 23-Jährige verbrachte die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Der 32-jährige Geschädigte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

