Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsdelikte, Brand

Aalen (ots)

Vellberg: Vor Polizei davongefahren und Unbeteiligte gefährdet An Freitagabend, gegen 19:29 Uhr, sollte der 35-jährige Fahrer eines VW Transporters in Obersontheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltesignalen des Streifenwagens Folge zu leisten, fuhr er in Richtung Bühlertann und weiter Richtung Vellberg davon. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch die Ortschaften Unterfischach, Oberfischach, Mittelfischach und Hörlebach und weiter durch den Wald in Richtung Sulzdorf. Auf der Hauptstraße in Hessental überholte er ein bislang unbekanntes Fahrzeug und gefährdete dabei den Gegenverkehr. Dieser war aufgrund des gefährlichen Fahrmanövers des 35 Jährigen gezwungen, stark abzubremsen um so einen Unfall zu vermeiden. In Unteraspach überholte der 35 Jährige einen weiteren Pkw. Der Fahrer des Pkw musste stark abbremsen, weil der 35 Jährige sehr knapp vor ihm einscherte. In Ilshofen konnte er schließlich von der Polizei angehalten werden. Während ein bislang unbekannte Beifahrer aus dem VW-Transporter zu Fuß flüchtete, konnte der 35-jährige Fahrer widerstandslos festgenommen werden. Der Mann stand unter Alkohol -und Drogeneinfluss. Er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt. Bei der Durchsuchung des Transportes konnten die Beamten weitere Drogen auffinden. Die Polizei in Schwäbisch Hall (Tel. 0791/4000) sucht nun Zeugen, welche durch die Fahrmanöver des 35-jährigen Mannes, gefährdet wurden.

Schwäbisch Hall: Suche nach Raserin

Am Freitagabend, gegen 17:13 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem VW Caddy die Einkornstraße in Schwäbisch Hall-Hessental in Richtung Sulzdorfer Straße. Kurz vor einem Fußgängerüberweg auf Höhe des ehemaligen Haller Gartentreff überholte diese einen vor ihr fahrenden Rollerfahrer. Anschließend fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit weiter und kollidierte hierbei fast mit einen Fußgänger. Dieser war hier mit seinem Hund unterwegs. Die Dame fuhr dann in Richtung Karl-Kurz-Straße davon. Die Polizei Schwäbisch Hall (Tel. 0791/4000) sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gaildorf/Unterrot: Brand einer Parkbank

Am Freitagabend, gegen 20:12 Uhr, entdeckte eine Passantin auf Höhe der Bühläckerschule ein Feuer. Vor den Toilettenfenstern brannte eine dort stehende Bank. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade des Gebäudes übergegriffen. Es konnte durch die Feuerwehren Gaildorf und Unterrot, welche mit 8 Fahrzeugen und 35 Mann vor Ort waren, gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 20.000,00 EUR

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell