POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsdelikte, Unfälle, Einbruch, Brand,

Backnang: Fußgänger übersehen

Am Freitagabend, gegen 19:06 Uhr, befuhr ein 89 Jähriger Subaru-Fahrer die Aspacher Straße in Richtung Landesstraße 1115. Nach dem Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr übersah er zwei Fußgänger, ein 84-jähriger Mann und eine 76-jährige Frau. Diese wollte gerade die Fahrbahn queren. Sie wurden von dem 89-Jährigen hierbei frontal mit dem Auto erfasst und erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 3000 Euro. Der Subaru-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Verkehrsunfalls und der fahrlässigen Körperverletzung rechnen.

Schorndorf: Fahrzeuge angezündet - hoher Sachschaden Am Samstagmorgen, gegen 04:01 Uhr, setzten bislang unbekannter Täter in der Lange Straße in Schorndorf einen dort parkenden Mercedes in Brand. Das Feuer breitete sich auf einen davor abgestellten VW Golf aus. Beide Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zu einem Firmengelände. Dort gelagerte Kunststoffrollen und Paletten fingen ebenfalls Feuer. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde auch eine angrenzende Lagerhalle, die Fenster eines gegenüberliegenden Wohnhauses, ein weiteres Firmengebäude sowie der Bürgersteig und der Straßenbelag beschädigt. Die beiden Pkws brannten in der Folge vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Schondorf war mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100000 Euro.

Waiblingen: Alkoholisiert gefahren und Unfall verursacht Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der Salierstraße in Waiblingen ein Fahrzeug in Schlangenlinien fährt und die gesamte Fahrbahn benötigt. Der 54-jähriger Toyota-Fahrer fuhr hierbei an einem Kreisverkehr über den Bordstein und in die Grünfläche. Kurz vor seiner Wohnanschrift wollte er noch wenden und stieß hierbei gegen einen Mast. Dort konnte er von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schorndorf: Streifenwagen rechts überholt - Führerschein weg Am Freitagabend, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine Streife die B 29 von Schorndorf - West in Richtung Aalen. Hierbei fiel ihnen ein silberner 3-er BMW auf, welcher auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Er überholten den, auf der linken Spur befindlichen Streifenwagen. Hierbei war er in leichten Schlangenlinien unterwegs und konnte seine Fahrspur nicht einhalten. Daher entschlossen sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Sie stellten beim Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung des Fahrers. Dieser musste daraufhin mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leutenbach: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Donnerstag, 00:00 Uhr bis Freitag, 17:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Verkaufspavillon des TSV Leutenbach ein. Die Täter erlangten zwar kein Diebesgut, richteten jedoch einen Sachschaden in Höhe von 700 Euro an.

