POL-MK: Auf der Flucht vor der Polizei gegen Baum gefahren/ Taschendiebe

Kierspe (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Köln ist heute Nacht in Kierspe vor einer Polizeikontrolle geflohen. Gegen Mitternacht wollte eine Polizeistreife das Fahrzeug mit Gummersbacher Kennzeichen kontrollieren und fuhr deshalb hinter dem Wagen her über die Kölner Straße. Der Wagen beschleunigte jedoch immer weiter, sehr weit über das eigentlich erlaubte Tempo 50 und ungeachtet der glatten Straßen und einer Temperatur von um -10 Grad Celsius. Der Fahrer ignorierte Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn. In einer Linkkurve verlor der Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, streifte eine Straßenlaterne und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Christuskirche. Die Polizeibeamten verfolgten den Mann zu Fuß. Auf der Treppe vor der Kirche stolperte er, so dass ihn die Polizeibeamten einholen und am Boden fixieren konnten. Weil er über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst angefordert. Er begründete seine Flucht damit, dass er keine Fahrerlaubnis und Amphetamine zu sich genommen habe. Bei ihm fanden die Polizeibeamten weitere verschiedener Art, in seinem Kofferraum lag eine Schreckschusswaffe. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genusses berauschender Mittel sowie Verstößen gegen Betäubungsmittel - und Waffengesetze.

Einer 59-jährrigen Frau wurde am Donnerstag beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie kaufte zwischen 10.30 und 11 Uhr in einem Discounter an der Friedrich-Ebert-Straße ein. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen nicht nur auf Weihnachtsmärkten, sondern auch im heimischen "Laden um die Ecke". Besser ist es, Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen von Jacken zu tragen. (cris)

