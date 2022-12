POL-MK: Zigaretten gestohlen

Hemer (ots) - Im Laufe dieser Woche sind Unbekannte in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Drubbelhelle eingebrochen. Sie entwendeten ein TV-Gerät und ein Notebook. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um ...

