POL-MK: Kat-Diebe

Plettenberg/Herscheid (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 22 Uhr versucht, eine Haustür an der Königstraße in Plettenberg aufzubrechen. Vor einer Gärtnerei am Lingenbecker Weg in Herscheid wurden zwei kupferne Blumenkübel gestohlen. Die Geschädigten erstatteten am Donnerstag Anzeige. Der Diebstahl könnte bereits in der vergangenen Woche, am Freitagabend zwischen 21 und 23 Uhr, stattgefunden haben. Die ...

