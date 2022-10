Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher versteckt Mäntel in Mülltonne

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann muss die Untersuchungshaft antreten, nachdem er in der Nacht auf Dienstag, 11.10.2022, einen erneuten Einbruch beging und von Polizisten gestellt wurde.

Eine Zeugin hörte gegen 00:30 Uhr einen lauten Knall an der Bahnhofstraße. Als sie sich vergewisserte, was dort geschehen war, sah sie einen Mann, der die Tür zu einem Bekleidungsgeschäft öffnete. Im Verkaufsraum nahm er Herrenoberbekleidung an sich und flüchtete anschließend Richtung Bahnhof.

Die Bielefelderin verständigte die Polizei und teilte den Beamten eine detaillierte Beschreibung des Täters mit.

Kurze Zeit später entdeckten Polzisten den 37-Jährigen an der Feilenstraße. Als er den Streifenwagen erblickte, warf er zwei Mäntel in eine Mülltonne. Die Polizisten durchsuchten den 37-Jährigen und überprüften die beiden Mäntel, die er versucht hatte zu verstecken. Sie waren noch mit Preisschildern versehen und gehörten zu dem Geschäft an der Bahnhofstraße.

Der Mann hat bereits in der Vergangenheit Eigentumsdelikte begangen und verfügt über keinen festen Wohnsitz. Ein Haftrichter ordnete noch am selben Tag die Untersuchungshaft gegen den 37-Jährigen an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell