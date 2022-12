Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schäden an Haustür/ Kupfer-Blumenkübel gestohlen

Plettenberg/Herscheid (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 22 Uhr versucht, eine Haustür an der Königstraße in Plettenberg aufzubrechen.

Vor einer Gärtnerei am Lingenbecker Weg in Herscheid wurden zwei kupferne Blumenkübel gestohlen. Die Geschädigten erstatteten am Donnerstag Anzeige. Der Diebstahl könnte bereits in der vergangenen Woche, am Freitagabend zwischen 21 und 23 Uhr, stattgefunden haben. Die mit Erde gefüllten Behälter dürften sehr schwer gewesen sein, weshalb von mehreren Dieben auszugehen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell