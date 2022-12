Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alle vier Räder ramponiert

Altena (ots)

Nicht nur, weil er an einer engen Stelle verkehrsbehindernd parkte, fiel am Sonntagmorgen ein Im Springen geparkter, grauer VW Touran auf: Auffällig waren zusätzlich die vier ramponierten Räder. Möglicherweise hatte ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer einen Unfall. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nun nach Zeugen, die Angaben machen könnten zu dem Fahrer/der Fahrerin und zum möglichen Unfallort. Der Unfall muss in der Umgebung passiert sein, möglicherweise am Samstagabend zwischen 20 und 21.30 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

