Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysatoren abmontiert/Geldübergabe nach Schockanruf

Werdohl (ots)

Von drei Autos an einem Gebrauchtwagenhandel an der Blumenstraße wurden zwischen dem 28.11 und dem 13.12 die Katalysatoren entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. (schl)

Eine 83-Jährige erhielt am Mittwochnachmittag einen sogenannten Schockanruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der angab, dass die Enkelin der Geschädigten einen Fußgänger überfahren habe und deshalb inhaftiert sei. Durch eine Zahlung einer Kaution könne sie allerdings aus dem Polizeigewahrsam frei kommen. Die Seniorin suchte daraufhin Bargeld und Schmuck in ihrer Wohnung zusammen und begab sich auf Anweisung des Anrufers zum Klosterweg. Dort übergab sie, gegen 16:15 Uhr, beides an eine ca. 1.50m große, 20-25 Jahre alte und schlanke Frau mit schwarzen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Die Frau trug zudem eine Brille, eine OP Maske und einen hellen Anorak. Sie fuhr einen grauen Kleinwagen, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Der Betrug fiel erst später auf. Hinweise zur Identität der unbekannten Frau nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/93990 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell