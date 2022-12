POL-MK: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Hemer (ots) - Ein Bewohner eines Hauses in der Lamfertstraße nahm am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Eingangstür wahr. Zudem bellte sein Hund. Als er daraufhin Nachschau hielt, stellte er mehrere Hebelmarlen an der Eingangstür fest. Personen konnte er nicht mehr sehen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs. (schl) Rückfragen bitte an: ...

