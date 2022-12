Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Discounter/Nach Missbrauch von Notrufen ins Gewahrsam/Blitzableiter von Kirche abmontiert

Iserlohn (ots)

Während eines Einkaufs in einem Discounter an der Baarstraße, wurde eine 81-jährige Seniorin am Mittwochnachmittag beklaut. Der Geschädigten fiel während des Einkaufens eine stämmige und ca. 40-50 Jahre alte Frau mit blonden Haaren auf, die sich mehrfach auffällig um sie herum bewegte. Irgendwann ließ die unbekannte Frau ihren Einkaufswagen stehen und verließ auf direktem Weg den Laden. Der Geschädigten fiel einige Minuten später auf, dass ihr Portemonnaie fehlte, welches sich zuvor noch in einem Stoffbeutel am Einkaufswagen befunden hatte. Die Polizei warnt weiterhin ausdrücklich davor Wertgegenstände in Taschen aufzubewahren. Diebe haben so oft leichtes Spiel. Tragen Sie Gegenstände stattdessen möglichst körpernah. (schl)

Ein 55-Jähriger wählte am Mittwochabend wiederholt den Notruf von Feuerwehr und Polizei. Insgesamt kamen so über 12 Anrufe zusammen. Mehrfach forderten Polizeibeamte ihn auf nicht weiter den Notruf zu blockieren - erfolglos. Der alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht deshalb im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen des mehrfachen Missbrauchs von Notrufen ermittelt. (schl)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte vier Blitzableiter von der St.Kilian Kirche in Letmathe entwendet, die an der dortigen Außenfassade angebracht waren. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei nimmt unter 02374/50290 Zeugenhinweise entgegen. (schl)

