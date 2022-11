Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Erneute Sachbeschädigung an Bienenvölkern

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 24.11.2022, gegen 19.45 Uhr kam es erneut zu Beschädigungen an aufgestellten Bienenvölkern auf einem Grundstück in der Gartenstraße gegenüber dem Kreiskrankenhaus in Emmendingen. Dies war bereits das dritte Mal in wenigen Wochen. Der entstandene Sachschaden dürfte zwischenzeitlich bei rund 3000 Euro liegen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich möglicherweise um zwei jüngere Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahre handeln. Einer der Männer hat kurzes blondes Haar. Beide trugen hüftlange Jacken.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

