Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Pkw-Aufbrecher unterwegs

Freiburg (ots)

Breisach- Erneut wurden dem Polizeirevier Breisach Pkw-Aufbrüche gemeldet. Die zwei Taten ereigneten sich in der Nacht von Dienstag 22.11.2022 auf Mittwoch 23.11.2022 in der Muggensturmstraße sowie in der August-Ehrlacher Straße. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangte in beiden Fällen durch einschlagen des Beifahrerfensters ins Fahrzeuginnere. Entwendet wurde ein niedrigstelliger Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Breisach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat sollte sich unter Tel.: 07667/91170 bitte bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell