POL-FR: Lörrach: Überquerung eines geschlossenen Bahnüberganges hat sich nicht gelohnt

Freiburg (ots) - Einen mutmaßlichen Taschendieb vorläufig festgenommen hat die Polizei am 19.11.2022 in Freiburg. Er wird beschuldigt, einen Mann in der Löwenstraße gemeinsam mit zwei Komplizen in ein Gespräch verwickelt, angetanzt und ihm dabei das Mobiltelefon im Wert von rund 1.500 Euro aus der Hose ...

